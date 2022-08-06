Канберра, , 16:56 — REGNUM В Австралии во время регбийного матча, проходившего в Сиднее, обрушился фрагмент одной из трибун стадиона, на которой находились болельщики. Об этом 6 августа сообщило издание 9News.

Регби

По информации источника, во время обрушения ограждения трибуны на стадионе присутствовали 15 тысяч зрителей и болельщиков. Прибывшая на место скорая оказывает помощь пострадавшим.

В марте 2022 года в индийском селе Пунгоду на переполненном стадионе во время матча двух местных команды по футболу-семерке обрушилась временная трибуна. В результате, по подсчетам полиции, около 200 человек получили различные травмы.