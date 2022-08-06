Токио, 6 августа, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Санкции против РФ и ответные меры Москвы стали причиной кризиса в суши-индустрии в Японии. Об этом 6 августа пишет News Japan.

(сс) Marco Verch Суши

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Так, резко подорожали лосось и его икра — самые распространенные ингредиенты суши.

«Японские рестораны использовали сырой лосось из Норвегии, импорт которого до начала спецоперации осуществлялся прямыми авиарейсами, пролетавшими над Россией. Этот маршрут экономил огромное количество времени и денег. Однако с конца февраля РФ ввела ограничения на полеты в российском воздушном пространстве для иностранных авиакомпаний в качестве ответных мер на западные санкции», — отмечается в публикации.

Согласно рыночной статистике Токийского центрального оптового рыбного рынка, средняя цена за 1 кг импортного лосося и форели с июня 2017 по 2021 г. составляла 1 595 иен (около 11 долларов), а средняя цена в июне 2022 г. — уже 2 040 иен (более 15 долларов), что примерно на 30 процентов выше.