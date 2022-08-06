Берлин, , 16:52 — REGNUM Власти Германии смогут обойтись зимой без российского газа в случае, если стране удастся сэкономить 210 ТВт·ч электроэнергии, сказано в исследовании, проведённом немецким экономистом Рюдигером Бахманом из американского Университета Нотр-Дам и представителями мюнхенского института IFO и Боннского университета. Его результаты обнародованы изданием Handelsblatt.

ФРГ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Выводы учёных неутешительны: по их мнению, для того, чтобы достигнуть такой экономии, ФРГ необходимо вырабатывать меньше электричества на газовых электростанциях, а также сократить потребление на бытовом и промышленном уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что жителям Германии необходимо экономить не менее 20% от общего объёма энергопотребления, чтобы к зиме избежать дефицита газа, заявил глава федерального сетевого агентства (входит в минэкономики ФРГ) Клаус Мюллер. По его словам, в отверстие экономии к декабрю в стране могут возникнуть серьёзные проблемы.

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