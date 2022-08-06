Тайбэй, , 17:03 — REGNUM Не менее 20 военных самолётов и 14 кораблей направил Китай в ходе учений 6 августа в район острова Тайвань. Об этом сообщает тайваньское министерство обороны.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, самолёты и корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК) совершили заход в так называемую опознавательную зону ПВО Тайваня. В их числе десять истребителей Су-30, четыре J-16 и J-11, самолёт радиоэлектронной разведки Y-8 и воздушный заправщик Y-20.

Все эти самолёты пересекали «границу» с Тайванем — срединную линию Тайваньского пролива. Тайваньские военные объявляли экипажам предупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай 4 августа начал масштабные военные учения, включающие боевые стрельбы, в шести акваториях вокруг Тайваня. Так Пекин ответил на «провокационный» визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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