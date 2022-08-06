6 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение о том, что израильские военные начали операцию против палестинской группировки на территории сектора Газа (Палестина).

Оксана Переможенко, , 16:50 — REGNUM Израильские военные начали операцию против палестинской группировки на территории сектора Газа (Палестина). Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе ВС Израиля. В рамках операции нанесен ряд ударов в Газе, есть погибшие.

Израильский солдат Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Запад лицемерно закроет глаза на действия Израиля.

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«Как же достало тотальное лицемерие западного мира! Уверена, там никто даже не пискнет в знак осуждения Израиля. И уж конечно, продавшие Родину (Россию — О. П.) твари, осевшие в Израиле и других странах, тоже будут дружно молчать!» — написал A. D.

«Страшно за топ-менеджера «Яндекса», она же свалила в Израиль под предлогом того, что не может жить в стране, которая нападает на соседей», — отметил Alexey.

«Это другое, это защита демократии», — с сарказмом добавила Magnolia.

«У них же «демократичные выстрелы», а у России — «варварские». Это другое, понимать надо!» — пишет один из участников обсуждения.

«Макаревич уже отписался у себя, что так не сможет больше жить в воюющей стране? Или это другое?» — поинтересовался еще один участник обсуждения.

«Украина осудила акт агрессии? Украинцы, вы где?» — с сарказмом поинтересовался Владимир.

Куличики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ургант и Галкин написали уже посты? Ждём от всей планеты миллиардов санкций для евреев», — спросил один из комментирующих.

«Я не могу жить в стране, которая воюет с соседями» ©. Интересно, куда эти пацифисты теперь поедут?» — задался вопросом Dima К.

«Я хочу посмотреть на убежавших в Израиль [российских] артистов, которые против войны. Галкин, что с лицом?» — отреагировал Влад.

«Это та мирная страна, куда уехали все те, кому стыдно жить в «агрессивной» России?» — написал Denis M. в адрес Израиля.

«Закройте границы! Сейчас все эти сбежавшие обратно в Россию полезут!» — призвала Katerina.

«Вы от создателей рабства, фашизма, терроризма, концлагерей и гетто ждете сострадания?!.. Поразительно… Для Англии и… США кругом скот для убоя, и только», — отметил D555.

«Думаете, НАТО хоть за что-то ответит?! За Сирию, Ливию, Афганистан и другие страны? Или как-то компенсирует своё вмешательство в дела этих стран? Нет, им плевать… Политика НАТО и США — самое большое лицемерие!..» — комментирует Yaroslava P.

«Где вопли Галкина и Ко?» — поинтересовалась Ольга.

«Тоже подумала про Галкина. Интересно, он опять убежит из страны-агрессора?» — спросила Елена.

«Почему санкций не последовало?» — не понимает Светлана В.

«Ждём истерики уехавших звезд об агрессии и бедных детках, ужасах войны. И как они больше не могут жить в государстве-агрессоре. Или это другое?» — подытожила Ольга В.

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