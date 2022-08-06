Глушковский район, , 16:48 — REGNUM В Курской области днём 6 августа были обстреляны окрестности села Коровяковски и хутора Отруба в Глушковском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня днём противник обстрелял окрестности двух населенных пунктов в Глушковском районе — села Коровяковки и хутора Отруба. Ни один снаряд не достиг цели, пострадавших и разрушений нет. Российские военные ответным огнём подавили точки ВСУ.

Благодарю наших защитников! Спасибо всем, кто проявляет бдительность и прошу сообщать обо всех подозрительных лицах и предметах по телефону 112», — написал Старовойт в своём телеграм-канале.