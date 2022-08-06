Лондон, 6 августа, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Жительница английского Кента 66-летняя Бренда Трамбл подверглась нападению агрессивной чайки. Об этом 6 августа передает The Sun.

Чайка

Женщина шла домой из магазина, когда птица вцепилась когтями в ее голову и начала клевать.

«Она сделала в коже множество дырочек. Я напоминала жертву Фредди Крюгера. … Это был ужас», — отметила пострадавшая.

Раненую отправили в больницу, где врачи оказали необходимую медпомощь.