Москва, , 16:38 — REGNUM 7 августа в Москве ожидается гроза с градом, ливнями, усилением ветра до 18−23 м/с. Об этом 6 августа сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Гроза в Москве © ИА REGNUM

«7 августа с 14:00 мск и до конца дня в столице России ожидаются ливень, гроза, град, усиление ветра до 18−23 м/с», — отмечается в сообщении.

6 августа на территории Москвы объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномально жаркой погоды. Повышенная угроза, связанная с температурой +30…+33°С, продлится до 18:00 мск 6 августа.

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что 6 августа воздух в Москве прогреется до +33…+34°С, показатели будут близки к рекордным за всю историю метеонаблюдений.