Москва, 6 августа, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В возрасте 57 лет скончался известный бывший хоккейный арбитр Сергей Карабанов, работавший последние семь лет в ФХР на должности инспектора. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

(сс) Krzysztof Baran Хоккей

Свою судейскую карьеру Сергей Карабанов начал на детских матчах в 1985 году и за семь лет дошел до высокого уровня — в 1992 году арбитр получил назначение на молодежный чемпионат Европы. С 1994 года Карабанов работал в качестве главного судьи.

За 19 сезонов на высшем уровне российского хоккея Сергей Карабанов работал на 682 матчах. В 2000 году судья получил «Золотой свисток» имени Андрея Старовойтова — приз лучшему арбитру чемпионата России.