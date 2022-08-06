Тель-Авив, Израиль, , 16:44 — REGNUM Ракета, выпущенная палестинскими группировками из сектора Газа, попала в здание в израильском городе Сдерот. Об этом сообщает 6 августа пресс-служба полиции Израиля.

Израиль. Хайфа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что место попадания ракеты в здание установлено. По предварительным данным, никто не пострадал, но зданию причинён ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа израильская армия начала операцию против радикальной палестинской группировки в секторе Газа. Радикалы выпустили по территории Израиля не менее 100 ракет, из которых более 30 были сбиты, ещё столько же упали на территории сектора Газа, а по меньшей мере 13 разорвались на израильской территории.

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