Тель-Авив, Израиль, 6 августа, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Ракета, выпущенная палестинскими группировками из сектора Газа, попала в здание в израильском городе Сдерот. Об этом сообщает 6 августа пресс-служба полиции Израиля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Израиль. Хайфа

Отмечается, что место попадания ракеты в здание установлено. По предварительным данным, никто не пострадал, но зданию причинён ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа израильская армия начала операцию против радикальной палестинской группировки в секторе Газа. Радикалы выпустили по территории Израиля не менее 100 ракет, из которых более 30 были сбиты, ещё столько же упали на территории сектора Газа, а по меньшей мере 13 разорвались на израильской территории.

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