Донецк, , 16:34 — REGNUM В Донецке в результате взрывов противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» пострадали два мирных жителя. Об этом 6 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По последним данным, инциденеты произошли в Кировском районе города.

«По ул. Воздушной мужчина 1968 года рождения наступил на сброшенную украинскими РСЗО запрещённую противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток», с ранением доставлен в РТЦ, — говорится в сообщении. — Аналогичная ситуация по ул. Бирюзова, мужчина 1964 года рождения… доставлен в ГБ №9».

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что украинские боевики снова атаковали Донецк, под ноги мирных жителей выброшены мины «Лепесток».