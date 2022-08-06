Элиста, , 16:33 — REGNUM В Калмыкии следователи выясняют обстоятельства попытки побега заключённых из колонии № 2, в которой отбывают наказание рецидивисты, совершившие особо тяжкие преступления. Возбуждено уголовное дело по трём статьям УК РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР 6 августа.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Около 22:20 мск 5 августа двое заключённых, вооружившись заточкой и арматурой с топорищем кустарного производства, напали на двух сотрудников колонии. Один человек погиб на месте, второй с тяжёлыми ранениями был госпитализирован. Затем злоумышленники ранили ещё шесть сотрудников исправительного учреждения.

За попытку побега задержаны осуждённые 2000 года рождения и 1994 года рождения. Один из них отбывал наказание за совершение нескольких преступлений, в том числе грабеж, другой — за совершение нескольких преступления, в том числе убийство.

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В отношении беглецов возбуждено уголовное дело об убийстве, о покушении на убийство и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Расследование уголовного дела продолжается.

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