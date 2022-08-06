Элиста, 6 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Один сотрудник колонии погиб, ещё семь человек получили ранения при нападении заключённых, пытавшихся сбежать из исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России 6 августа.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Инцидент случился вечером 5 августа на территории колонии, в которой отбывают наказание рецидивисты, совершившие особо тяжкие преступления. Вооружённые заточкой и арматурой с топорищем кустарного производства, осуждённые напали на сотрудников исправительного учреждения.

В результате произошедшего один сотрудник колонии погиб на месте, второй в тяжёлом состоянии был госпитализирован. Травмы различной степени тяжести получили ещё шесть сотрудников исправительного учреждения.

Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело.