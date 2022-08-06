Москва, , 16:25 — REGNUM Жителей Москвы предупредили о существенном ухудшении погодных условий из-за жары 6 августа. Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень опасности по причине того, что воздух в столице прогреется до +33 °C.

Жара 34.mchs.gov.ru

Также известно, что 7 и 8 августа из-за порывистого ветра и грозы на территории Москвы и Подмосковья будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2022 года из-за сильной жары в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

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