Москва, 6 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Жителей Москвы предупредили о существенном ухудшении погодных условий из-за жары 6 августа. Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень опасности по причине того, что воздух в столице прогреется до +33 °C.

34.mchs.gov.ru Жара

Также известно, что 7 и 8 августа из-за порывистого ветра и грозы на территории Москвы и Подмосковья будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2022 года из-за сильной жары в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

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