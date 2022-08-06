Вашингтон, 6 августа, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Администрация президента США делает всё возможное для освобождения осуждённой в России баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер.

The White House Карин Жан-Пьер

По её словам, Вашингтон сделал российской стороне «серьёзное предложение», чтобы вернуть на родину Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана, осуждённого в России за шпионаж. США призывают Россию принять это предложение.

«Я не могу говорить больше в публичном пространстве, но мы сделаем все необходимые шаги, чтобы вернуть своих граждан домой, как это было с Тревором Ридом», — приводит слова Жан-Пьер RT.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа российский суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Запрещённые вещества нашли в её вещах, когда она пыталась въехать в Россию.

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