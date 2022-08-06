Анкара, , 16:19 — REGNUM Площадкой для встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского может стать Турция. Об этом, как передает телеканал TRT, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я напомнил уважаемому Путину, что мы (Турция) готовы стать площадкой для его переговоров с Зеленским», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган также добавил, что для внесения вклада в обеспечение «регионального и глобального мира» Анкара намерена продолжать диалог с Россией.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара договорились перейти на торговлю в рублях.