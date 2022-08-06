Анкара, 6 августа, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Площадкой для встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского может стать Турция. Об этом, как передает телеканал TRT, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Я напомнил уважаемому Путину, что мы (Турция) готовы стать площадкой для его переговоров с Зеленским», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган также добавил, что для внесения вклада в обеспечение «регионального и глобального мира» Анкара намерена продолжать диалог с Россией.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара договорились перейти на торговлю в рублях.