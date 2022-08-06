Элиста, 6 августа, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Калмыкии двое осуждённых напали на сотрудников колонии №2 и предприняли попытку побега. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР 6 августа.

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Инцидент случился вечером 5 августа на территории отряда строгих условий отбывания наказания исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия. Около 22:20 мск двое осужденных, сговорившись, напали на сотрудников колонии, используя заточенную пластину и арматуру с топорищем кустарного изготовления. В результате случившегося один сотрудник колонии скончался на месте происшествия, второй был в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Затем злоумышленники проникли на территорию общежития, где оказали сопротивление при задержании и ранили шесть сотрудников колонии.

Осуждённые задержаны.