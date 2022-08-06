Новая Каховка, Украина, 6 августа 2022, 16:11 — REGNUM Заместитель главы военно-гражданской администрации Виталий Гур, на которого 6 августа было совершено нападение, скончался.

Новая Каховка после нанесения удара ВСУ
Новая Каховка после нанесения удара ВСУ
Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra

СК России установит обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению, сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на заместителя Новокаховской администрации по ЖКХ Виталия Гура в Новой Каховке совершенно покушение, он был госпитализирован в очень тяжелом состоянии и скончался. Злоумышленники расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова (ПМ). Выстрелы в доме ответственного за ЖКХ чиновника услышали соседи.

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