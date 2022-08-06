Новая Каховка, Украина, 6 августа 2022, 16:11 — REGNUM Заместитель главы военно-гражданской администрации Виталий Гур, на которого 6 августа было совершено нападение, скончался.
СК России установит обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению, сказано в официальном сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, на заместителя Новокаховской администрации по ЖКХ Виталия Гура в Новой Каховке совершенно покушение, он был госпитализирован в очень тяжелом состоянии и скончался. Злоумышленники расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова (ПМ). Выстрелы в доме ответственного за ЖКХ чиновника услышали соседи.
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