Новая Каховка, Украина, 6 августа, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Заместитель главы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталий Гур, на которого 6 августа было совершено нападение, находится в реанимации, состояние тяжелое, заявил РИА Новости Стремоусов.

Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra Новая Каховка после нанесения удара ВСУ

СК России установит лиц, причастных к совершению нападения на Гура, сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на заместителя Новокаховской администрации по ЖКХ Виталия Гура в Новой Каховке совершенно покушение, он был госпитализирован в очень тяжелом состоянии. Злоумышленники расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова (ПМ). Выстрелы в доме ответственного за ЖКХ чиновника услышали соседи.

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