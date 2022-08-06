СКР расследует нападение на замглавы Новой Каховки Виталия Гура
Новая Каховка, Украина, 6 августа, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Заместитель главы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталий Гур, на которого 6 августа было совершено нападение, находится в реанимации, состояние тяжелое, заявил РИА Новости Стремоусов.
СК России установит лиц, причастных к совершению нападения на Гура, сказано в официальном сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, на заместителя Новокаховской администрации по ЖКХ Виталия Гура в Новой Каховке совершенно покушение, он был госпитализирован в очень тяжелом состоянии. Злоумышленники расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова (ПМ). Выстрелы в доме ответственного за ЖКХ чиновника услышали соседи.
Читайте также: На замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура совершено покушение