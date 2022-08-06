Лондон, , 16:10 — REGNUM 6 августа в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» футбольный клуб «Тоттенхэм» в матче первого тура нового сезона Английской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Суатгемптоном». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Гарри Кейн Catherine Kõrtsmik

Стартовыке составы команд:

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Бэн Дэвис, Райан Сессеньон, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Родриго Бентанкур, Эмерсон, Сон Хын Мин, Деян Кулушевски, Харри Кейн.

Главный тренер: Антонио Конте.

«Саутгемптон»: Гэвин Базуну, Кайл Уокер-Питерс, Мохаммед Салису, Ян Беднарек, Янн Валери, Ориоль Ромеу, Джо Арибо, Джеймс Уорд-Прауз, Мусса Дженепо, Ромео Лавиа, Адам Армстронг.

Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.

В прошедшем сезоне лидер «шпор» и форвард сборной Англии по футболу Харри Кейн принял участие в 37 турах АПЛ, в которых набрал 26 (17+9) очков по системе гол+пас. Ранее сообщалось, что 29-летнего футболиста претендовала мюнхенская «Бавария», которую в летнее трансферное окно покинул нападающий Роберт Левандовски.