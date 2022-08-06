Стамбул, Турция, , 16:15 — REGNUM Вышедший из одесского порта сухогруз Navistar, гружёный 33 тыс. тонн кукурузы, достиг порта в Стамбуле. Об этом сообщает 6 августа минобороны Турции.

Кукуруза Алексей Колчин © ИА REGNUM

Судно под панамским флагом направляется в Ирландию. Оно бросило якорь в назначенном месте на севере Стамбула, уточняет турецкое ведомство в Twitter.

Сухогруз проинспектирует Объединённый координационный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, три ранее заблокированных судна с зерном Polarnet, Navistar и Rojen вышли 5 августа из Одессы и Черноморска через морской гуманитарный коридор. Всего они перевезут свыше 58 тыс. тонн кукурузы.

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