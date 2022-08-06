Москва, 6 августа, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Почти 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 6 августа свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан один авиарейс; в аэропорту «Домодедово» задержано семь рейсов, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что погода без осадков и до +32 градусов ожидают жителей Москвы 6 августа.