Тайбэй, 6 августа, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Американская компания Apple обратилась к своим тайваньским поставщикам с просьбой строго соблюдать требования правительства КНР к маркировке экспортируемых компонентов. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на свои источники в отрасли.

Fernando Coelho Street Photography Apple

По данным издания, представители Apple предупредили поставщиков о том, что Китай ужесточил проверки экспортируемых компонентов после визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В частности, таможенные службы начали более строго контролировать выполнение действующего правила, по которому собранные на Тайване компоненты должны иметь маркировку об изготовлении в «Тайване, Китай».

Источники Nikkei Asia сообщают, что американский гигант призвал тайваньских партнёров неукоснительно соблюдать эти требования. В Apple опасаются проблем, которые могут привести к задержкам поставок компонентов для новых смартфонов iPhone и других устройств, которые американская компания планирует представить осенью 2022 года.

Ранее издание сообщало, что с проблемами из-за несоответствующей требованиям таможенных служб КНР маркировки уже столкнулась компания Pegatron Technology. Основной завод Pegatron, на котором производятся детали для Microsoft и Tesla, находится в городе Сучжоу, однако часть компонентов производится на Тайване.