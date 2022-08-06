Донецк, , 16:04 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР шесть снарядов. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15:55 — н.п. Ласточкино — н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 16 снарядов.

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