Москва, , 16:04 — REGNUM Фланговый атакующий защитник московского «Спартака» Виктор Мозес получил травму в первом тайме матча четвертого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Уралом».

Виктор Мозес Алексей Колчин © ИА REGNUM

На 31-й минуте встречи 31-летний нигериец столкнулся с соперником и покинул поле на носилках. Вместо Мозеса на поле вышел воспитанник «Спартака» Михаил Игнатов.

Ранее сообщалось, что на данный момент капитан «Спартака» и Георгий Джикия и польский защитник Мацей Рыбус продолжают восстанавливаться от повреждений.

В текущем сезоне на счету Виктора Мозеса два забитых мяча в ворота «Ахмата» и «Краснодара» в четырех матчах чемпионата России.

За «красно-белых» нигерийский футболист выступает с 15 октября 2020 года после перехода из лондонского «Челси» на правах аренды. Летом 2021 года московский клуб выкупил Мозеса за 5 миллионов евро.