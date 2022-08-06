Донецк, 6 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:30 — населенный пункт Ласточкино — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Донецку 16 снарядов.