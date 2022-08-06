Донецк, , 15:57 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку 16 снарядов. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️15:40 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 9 снарядов калибра 152 мм; ️15:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 7 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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