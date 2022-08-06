Нашвилл, США, , 15:53 — REGNUM Российский нападающий клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин не собирается в будущем покидать свою команду. Об этом 6 августа рассказал агент игрока Шуми Бабаев.

Игроки «Нэшвилл Предаторз» Hhl.com

«Якова все устраивает в «Нэшвилле»: хороший город, хорошая команда, и у меня складываются довольно хорошие отношения с руководством клуба. Мы не планировали и не думаем о том, чтобы уходить из клуба, об этом мы говорили сразу, когда вели переговоры», — приводит его слова ТАСС.

Также Бабаев уточнил, его клиент сразу сделал шаг навстречу руководству «Предаторз», указав, что готов подписать контракт на долгий срок. При этом агент отметил, что рассчитывает на то, что российский хоккеист сумеет улучшить свои показатели и перейти на другие позиции в клубе.

Отметим, Яков Тренин играет за «Нэвшилл» с сезона 2019/20 и в прошлом сезоне сыграл в составе команды в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав в них 24 очка (17 шайб + семь результативных передач), а также в четырех матчах плей-офф Кубка Стэнли, в которых смог забить три шайбы.