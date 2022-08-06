Газа, Палестина, 6 августа 2022, 15:53 — REGNUM В результате ударов армии Израиля по сектору Газа с 5 августа погибли 13 палестинцев и еще 114 были ранены. Об этом 6 августа сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на данные минздрава прибрежного анклава.

Сектор Газа
Сектор Газа
Israel Defense Forces

Уточняется, что, по информации минздрава, два мирных жителя погибли при обстреле в районе города Хан-Юнис и еще несколько человек получили ранения и их доставили в медучреждения в тяжёлом состоянии.

Также указывается, что у больниц Газы имеются серьёзные трудности с оказанием медпомощи пострадавшим, что усугубляется нехваткой медикаментов и постоянными перебоями с электричеством в медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации боевых действий и незамедлительно вернуться к соблюдению режима прекращения огня.