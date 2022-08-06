Газа, Палестина, , 15:53 — REGNUM В результате ударов армии Израиля по сектору Газа с 5 августа погибли 13 палестинцев и еще 114 были ранены. Об этом 6 августа сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на данные минздрава прибрежного анклава.

Сектор Газа Israel Defense Forces

Уточняется, что, по информации минздрава, два мирных жителя погибли при обстреле в районе города Хан-Юнис и еще несколько человек получили ранения и их доставили в медучреждения в тяжёлом состоянии.

Также указывается, что у больниц Газы имеются серьёзные трудности с оказанием медпомощи пострадавшим, что усугубляется нехваткой медикаментов и постоянными перебоями с электричеством в медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации боевых действий и незамедлительно вернуться к соблюдению режима прекращения огня.