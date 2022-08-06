Москва, 6 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации боевых действий и незамедлительно вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Об этом 6 августа говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который приводит пресс-служба российского министерства иностранных дел.

Nikita Dezhurny МИД России

Отмечается, что в Москве крайне обеспокоены новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, который был спровоцирован ударами ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, после чего палестинские группировки провели обстрелы израильской территории.

При этом уточняется, что в результате удара Израиля погибли десять палестинцев и ещё более 80 получили ранения.

Также указывается, что российская сторона воспринимает такое развитие событий, которое может привести к возобновлению полномасштабного военного противостояния и дальнейшего ухудшением итак плачевной гуманитарной ситуации в Газе, с глубокой озабоченностью.

«Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня», — говорится в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее распоряжение о продолжении операции против радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» дал министр обороны Израиля Бени Ганц.