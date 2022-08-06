Кемерово, , 15:39 — REGNUM Создание Ассоциации военно-исторических музеев России поможет организовать общий коллектив музейных экспертов и выстроить единые туристические маршруты, заявила глава департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Музей Победы Anton Denisov

С предложением о создании Ассоциации военно-исторических музеев выступил директор Музея Победы Александр Школьник в рамках проектно-аналитических мероприятий Всероссийского проекта «Музейные маршруты России» в Кемерове. Он отметил, что только совместная работа позволит выстраивать общенациональную культурно-историческую повестку.

«Именно так мы сможем представить наше великое и уникальное наследие во всей его полноте и богатстве», — подчеркнул Школьник.

Он добавил, что уже более 100 музеев военной истории из 50 регионов России выразили готовность принять участие в работе ассоциации. Эту идею поддержала глава департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ. Харламова подчеркнула, что такие объединения помогут выстроит единые туристические маршруты для граждан, интересующихся историей России.