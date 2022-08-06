Донецк, , 15:25 — REGNUM В результате попадания ракеты из реактивной системы залпового огня «Град» в жилой домна улице Челюскинцев в Донецке пострадала 62-летняя мирная жительница. Об этом 6 августа сообщает телеграм-канал «Readovka».

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Отмечается, что в результате взрыва реактивного снаряда треснула несущая стена, была уничтожена одна квартира и пробито перекрытие.

Также указывается, что в результате удара украинских нацистов пострадала 62-летняя женщина, которая получила осколочные ранения лица и правого плеча, а также рану теменной области и её госпитализировали.

«Сюда в стенку (прилетело), жена сидела на диване. Вон, видите, сюда разлетелось всё, ее посекло всю… Лицо всё, глаза засыпаны были», — рассказал муж пострадавшей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что осмотр Киевского района Донецка в ходе расследования уголовного дела о преступлениях киевского режима против мирных жителей Донбасса проводят российские следователи.