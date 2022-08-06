Чита, , 15:22 — REGNUM Подтопленные в результате паводков населённые пункты и дачные кооперативы практически полностью освободились от воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

МЧС России работает в пострадавших от паводка районах Забайкалья МЧС

Как отмечается, после того, как вода начала отступать, спасатели приступили к ликвидации последствий. За минувшие сутки 43 дома просушено тепловыми пушками. Работы планируются по заявкам владельцев домов, оказавшихся в зоне подтопления.

«Помимо этого, силами краевой подсистемы РСЧС проводится откачка воды с придомовых территорий и подворий: за сутки воду откачали на 9 участках и 52 приусадебных участках. Также вывезено 5 кубометров мусора, очищено 8 участков автомобильных дорог», — отметили в ведомстве.

В ликвидации последствий паводка к настоящему времени задействованы 334 человека и 94 единицы техники.

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