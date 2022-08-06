Токио, , 15:17 — REGNUM Японские производители фотокамер Panasonic Holdings и Nikon приостановили разработку недорогих компактных фотоаппаратов под своими флагманскими брендами. Об этом пишет Nikkei Asia.

Фотоаппарат Free-Photos

В 1990-х годах компактные цифровые фотокамеры пользовались широким спросом во всём мире. По данным Ассоциации камер и продуктов для обработки изображений (CIPA), в 2008 году глобальные поставки фотоаппаратов достигли 110 млн устройств.

Рынок начал быстро обрушаться после появления смартфонов со встроенными цифровыми камерами. В 2021 году во всём мире было продано чуть более 3 млн компактных цифровых фотокамер. Таким образом, с 2008 по 2021 год объём рынка упал на 97%.

На фоне падения рынка ведущие японские производители прекратили разработку новых бюджетных цифровых фотокамер. Panasonic не выпускала новых камер дешевле $370 с 2019 года. В компании заявили, что не планируют выпуск новых моделей в этом сегменте в будущем.

Схожие меры приняло и руководство компании Nikon, приостановившей разработку компактных моделей линейки Coolpix. Ранее от разработки новых компактных камер отказались также компании Fujifilm и Canon.