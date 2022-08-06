Москва, 6 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой запечатлён удары Воздушно-космических сил и артиллерии РФ высокоточным оружием по временному пункту дислокации 46-й аэромобильной бригады киевских боевиков в Херсонской области, в результате чего было уничтожено до 400 украинских нацистов, опубликовало 6 августа Минобороны России.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские истребители Су-35 готовятся к боевому вылету и совершают его, а также запись с камеры приближающейся к военному объекту ВСУ высокоточной ракеты.

Также отмечается, что в ходе ударов российских авиации и артиллерии был поражён временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады вооружённых украинских формирований в селе Белогорка Херсонской области и в ходе этого было уничтожено до 400 украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правозащитная организация Amnesty International не будет отказываться от выводов своего недавнего доклада, в котором говорится, что украинские военные нарушают законы ведения войны, ставя под угрозу жизнь мирных жителей размещением боевой техники и вооружения в школах и больницах.