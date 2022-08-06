Чита, , 15:02 — REGNUM В Забайкальском крае передали экстренное предупреждение в связи с заморозками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Забайкальского гидрометцентра.

Заморозки

По данным синоптиков, 7 августа местами по южной половине региона температура воздуха опустится до 1 градуса мороза.

Жителям и руководителям сельхозпредприятий рекомендовано защитить посадки от замерзания.

«С понижением ночных температур воздуха также увеличивается вероятность возникновения бытовых и техногенных пожаров. Будьте осторожны при эксплуатации печей и электроприборов», — отметили в ведомстве.