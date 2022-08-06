Екатеринбург, 6 августа, 2022, 14:58 — ИА Регнум. 32-летний польский фланговый атакующий защитник «Спартака» Мацей Рыбус пропустит матч 4-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Уралом» из-за небольшого повреждения.

Алексей Колчин ИА REGNUM Андрей Егорычев и Мацей Рыбус

«Рыбус получил небольшое повреждение. Он прилетел с командой в Екатеринбург, но тренеры решили его поберечь», — цитирует главу пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова издание «Чемпионат».

Ранее сообщзалось, что капитан «Спартака» и защитник сборной России Георгий Джикия также не сможет помочь команде в игре с клубом из Екатеринбурга.

Мацей Рыбус перешел в «Спартак» 1 июля 2022 года из московского «Локомотива» на правах свободного агента. Соглашение польского защитника с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.