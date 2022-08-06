Москва, 6 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Осмотр Киевского района Донецка в ходе расследования уголовного дела о преступлениях киевского режима против мирных жителей Донбасса проводят российские следователи. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«Следователи Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела проводят осмотр Киевского района города Донецка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следователей, должностными лицами из числа командного состава 56 отдельной мотопехотной бригады киевских боевиков был отдан приказ об артиллерийском обстреле Киевского района Донецка снарядами калибра 152 мм.

Кроме того, отмечается, что этим ВСУ были нарушены требования Женевской конвенции о защите гражданского населения от 12.08.1949 и дополнительного протокола к ней, которые запрещают применять оружие, если это может стать причиной чрезмерных потерь жизни или ранений среди гражданских лиц.

«По данному факту в отношении военнослужащих 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, в Кировском районе Донецка при срабатывании мины ПФМ-1 «Лепесток» ранена пожилая женщина.