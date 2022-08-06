Тюмень, 6 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В Тюмени, в ванной съёмной квартиры, обнаружено тело женщины, по которому шесть дней бежала горячая вода. Дело уже стало резонансным, сообщает портал 72.ru.

Pixabay.com Убийство

Установлена личность погибшей — это сотрудница ювелирного магазина, 29-летняя Мария М. Женщина в мае после развода вернулась в Тюмень из Калининграда, устроилась в магазин, сняла небольшую квартиру на Мысу и планировала приобрести собственное жильё. Круг общения женщины был весьма узок — это пара давних подруг, коллеги по работе и неизвестный мужчина с сайта знакомств.

Последний раз Мария связывалась с родителями 4 июля. Днём 6 июля жители первого дома на улице Верхнетарманской услышали шум и крики «Помогите! Спасите!» Соседи вызвали полицию, но участковый приехал спустя несколько часов, постучался в дверь, ему не ответили и он уехал. Только 11 июля родители женщины взяли ключи у квартирной хозяйки и обнаружили тело дочери.

«Материалы дела следователю передали спустя неделю. Время упускается. Биологические материалы, какие-то улики могут потерять свою актуальность. Опросы долго не проводили. Скоро уже месяц с момента гибели дочери, а они только начинают опрашивать людей. Люди могут не помнить детально, что было пару дней назад, а сейчас столько времени прошло. Мы боимся, что дело не будет расследовано до конца», — пояснила журналистам издания свою тревогу мать погибшей.

В УМВД России по Тюменской области сообщили изданию, что по факту возможного несвоевременного реагирования на сообщение о преступлении сотрудниками подразделения собственной безопасности проводится проверка.

«Будет дана правовая оценка полноте принятых мер при отработке поступившего заявления», — ответили в ведомстве изданию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени рассматривается в суде запутанное дело об убийстве школьницы Насти М. в августе 2021 года. Повторная процедура отбора нового состава присяжных заседателей по данному делу начнётся 13 сентября.