Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 14:47 — REGNUM На Ямале в Ноябрьске тушат крупный пожар на местном полигоне. Об этом сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.

Пожар Dave Hogg

По данным местных СМИ, на утро 6 августа площадь очага была порядка 10 тыс. кв. метров. При этом ещё 5 августа пожарные отчитывались о 1000 кв. метров. Борьба с огнём продолжается.

Добавим, на утро 6 августа на Ямале зафиксировано четыре очага природных пожаров общей площадью 627,5 га. Локализованных нет. Всего, по данным МЧС, с начала пожароопасного сезона в ЯНАО зарегистрировали 273 очагов таких пожаров на площади 7461,71 га.

​​​​​​​