Москва, 6 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. 6 августа в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче четвертого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с московским «Спартком». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

На матч назначена бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Алексей Стипиди и Владислав Назаров. Резервный арбитр — Сергей Цыганок.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Эммерсон, Иван Кузьмичев, Андрей Егорычев, Игорь Коновалов, Даниэль Мишкич, Фанил Сунгатулин, Илья Быковский, Вячеслав Подберезкин, Алексей Каштанов.

«Спартак»: Александр Селихов, Никита Чернов, Руслан Литвинов, Данил Денисов, Виктор Мозес, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс Перейра, Даниил Хлусевич, Квинси Промес, Александр Соболев.