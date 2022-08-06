Вашингтон, , 14:43 — REGNUM Решение американского производителя алюминиевой упаковки Ball Corporation о приостановке инвестиций и продаже российского бизнеса привело к обесцениваю активов. Об этом ообщается в отчете корпорации за II квартал 2022 г.

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Отечается, что компания зафиксировала убыток в размере 435 млн долларов.

Также в отчетности отмечается, что на российский рынок в 2021 г. приходилось порядка 4% от всей чистой выручки и 8% от всей операционной прибыли.

Ball владеет тремя заводами в России — в Ленинградской, Московской, Челябинской областях.