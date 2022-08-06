Эхирит-Булагатский район, Иркутская область, 6 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области прокуратура организовала проверку по факту смерти 12-летнего мальчика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

По данным следствия, мальчик был доставлен в областную больницу №2 с признаками дистрофии и другими заболеваниями. Утром 5 августа пациент скончался.

Против матери потерпевшего возбуждено уголовное дело по статьям «убийство малолетнего», а также «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В отношении сотрудников профилактики открыто дела о халатности.

«Прокуратурой Эхирит-Булагатского района проводится проверка исполнения законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.