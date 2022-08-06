Москва, 6 августа, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Композитор Сергей Кузнецов раскрыл историю появления названия группы «Ласковый май». Воспоминаниями он поделился в одном из интервью.

Цитата из видео «Ласковый Май — Белые розы (Клип Видео 4K )» Юрий Шатунов

В эфире YouTube-канала Андрея Кудрявцева продюссер группы рассказал, что коллектив готовился к своему первому концерту.

«Всё было подготовлено для выступления, инструменты настроены, концертная программа составлена безупречно. До выхода на сцену оставались считанные минуты, а названия у коллектива нет. Тогда, кто-то из группы и предложил: «А давайте — Ласковый май?». Так это название и прижилось. Первый концерт «Ласкового мая» прошёл удачно и длился 1,5 часа», — отметил он.

Кузнецов также рассказал, в чем, на его взгляд, был главный феномен музыкальной группы «Ласковый май»:

«С моей точки зрения — соответствие музыки тексту. И текста музыке. То есть текст без музыки — ничто. Музыка без текста — тоже ничто. Когда все вместе соединяется, то рождается хит, шедевр».