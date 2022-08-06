Нью-Дели, , 14:33 — REGNUM Новый индийский внедорожник Mahindra Scorpio-N установил рекорд по числу заказов. По данным Carscoops, после старта онлайн-продаж, пользователи раскупили первые 25 тыс. автомобилей за одну минуту.

Для приобретения машины онлайн необходимо было внести предоплату в размере 18 тыс. рупий (13,7 тыс. руб.). Стоимость модели стартует от 1,2 млн рупий за базовую версию (около 900 тыс. руб.).

Такое количество заявок объясняется тем, что машины из первых партий будут стоить дешевле, чем те, которые покупатели закажут позже