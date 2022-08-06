Оренбург, 6 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области из-за столкновения двух автомобилей погибли три человека. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД по Оренбургской области Машина после ДТП в Оренбуржье

Авария произошла возле села Курманаевка на дороге Бугульма — Уральск. Столкнулись «Опель Астра» и «Шкода». Люди скончались на месте. Ещё одного человека госпитализировали.

На месте работают сотрудники полиции, а также иных экстренных служб.

Добавим, за июнь в Оренбургской области было совершено 118 ДТП. По сравнению с таким же периодом 2021 года снижение составило 7,1%. При этом количество погибших резко возросло и достигло 19 человек. В июне 2021 года этот показатель равнялся девяти.