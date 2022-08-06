Москва, 6 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Подписание «дорожной карты» по экономике между Россией и Турцией прокомментировал 6 августа российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Для Эрдогана выпады европолитиков — что слону дробина: он на них вообще не обращает внимания и играет по-крупному», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что «дорожную карту» по сотрудничеству в области экономики, предполагающую увеличение товарооборота между странами двумя странами до $100 млрд, подписали Россия и Турция.